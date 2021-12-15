59-летнего известного российского певца Григория Лепса, который после 20 лет брака разводится со своей второй женой, экстренно госпитализировали в Москве, передают в Telegram-канале Mash.

Как известно, за последнюю неделю певец дважды попадал к врачам и ему была необходима помощь психиатра. Впервые Лепс был очень пьян, поэтому врачи предложили остаться в больнице. Однако певец стал вести себя неадекватно и буйно, поэтому его забрала психбригада и хотела направить его в реанимацию. Психиатр выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике. Однако Лепс отказался.

Через день снова пьяного певца снова забрали в больницу. Отоспавшись, Лепс покинул стены медучреждения. Заметим, что, кроме психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз.

Напомним, что несколько дней назад певица Лариса Долина рассказала в своем Instagram, что премьера ее с Лепсом песни сорвалась из-за болезни певца.

"Сегодня был странный день: мне днём позвонили и обьявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся ❤️‍🩹🙏🏻🙏🏻🙏🏻Потому, что самое главное - это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем! ", - написала певица.

Вместо Лепса на сцену вышла певица Карина Кокс.

"Молодцы, девчонки! А Гриша скоро выздоровеет и вы таааак споете!", "Лариса Александровна, а что случилось с Григорием?", "Хорошо, что все сложилось 👌💖 А Лепсу скорейшего выздоровления! 🙏❤️", "А вам не кажется, что сообщать чужой диагноз или рассказывать о чужом здоровье, как минимум, неприлично? Если Лепс вам друг, может, не стоило его так подставлять?", "Красивый наряд и вы красавица. Лариса Александровна, очень жаль, что Григорий Лепс заболел. Здоровья ему. Такое время тяжелое, будем ждать вашего дуэта. Вы такая умница, всегда найдете выход из положения, вот, что значит ТАЛАНТ. ПРИХОТЬЮ ВАС И ЛЮБЛЮ. ❤️😍👏👏👏💐🎤🎵🎶", - написали в сети.

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