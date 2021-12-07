Легендарна артистка Софія Ротару на "Пісні року" поскаржилася відомій співачці та подрузі Ларисі Доліній.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти - Соня та Анатолій.

Так, цього разу стало відомо, що Софія Ротару за лаштунками концерту "Пісня року" поскаржилася Ларисі Доліній. Співачка зустріла свою колегу, з якою давно не бачилася. На кадрах Софія Ротару виразно повторила кілька разів, що їй "важко", поки на них не націлилися камери.

"Дуже важко...Ой, нас знімають", - зауважує камери Софія Ротару.

"Соня, ми так рідко бачимося раз на рік на "Пісні року" тільки. Неподобство, так далеко один від одного живемо...Я дуже сумую", - висловилася Лариса Доліна.

Нагадаємо, що раніше з'являлися чутки про те, що у Софії Ротару хвороба Паркінсона. Користувачі розгледіли у неї тремор рук під час приватної вечірки в Берліні, кадри з якої просочилися в Мережу.

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