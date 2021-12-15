Певица и экс-солистка группы "Nikita" Даша Астафьева, которая нередко показывает разные кадры из модных фотосессий, устроила новую съемку на улице.

Певица и фотомодель Даша Астафьева устроила расслабленную съемку на улице в одном халате, который специально распахнула в зоне декольте. Причем Даша не стала подбирать яркий макияж или украшения.

Поскольку она позировала с банным полотенцем на голове и бокалом в руках, Астафьева сделала акцент на естественности и изящности своего внешнего вида. Даже без ярких нарядов она смогла выглядеть соблазнительно на фоне опадающих листьев.

«Настроение все время слезать, а меня чтоб обратно брали на ручки» - пишет Астафьева.

Поклонники выразили свое мнение:

«Какая вы прекрасная прекрасная😍; А если такой Богине одевать на ножки обувь?; Настроение🔥; Чудесные фото, прекрасное настроение!😍; Ты прекрасна как всегда!; Лёхе понравится 😁 красотка 🔥; Да тут не каждый после первого слезания выдержит!) Хотя, если сумасшедшая любовь, наслаждаться будешь взглядом каждым!); В точку 🔥и у меня ❤️; Дарья как обычно на 18+; все девочки хотят на ручки😍; Даша... ну нельзя так😂🔥💗Неусидчивая какая-то. Угомоните женщину, в конце концов!».

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