Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, показала, как хорошо провела время на публичном мероприятии дорого бренда.

Популярная артистка Джамала бывает на многих важных съемках, а потом рассказывает о своих впечатлениях пользователям Сети в Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз звезда побывала на публичном мероприятии, посвященному дорогому бренду Dior. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Звезда позировала в свитере, спустив его с плеча, и дополнила образ сияющими украшениями.

На кадрах артистка весло подвигалась под музыку возле елки.

"Мне кажется, важно в этом новогоднем марафоне – каналов, радиостанций, брендов, ивентов – желание поздравить вас/нас всех по-настоящему, насладиться на все 100%!

Главное правило: если отдаешь энергию, не забывай получать ее назад ❤️ И тогда батарея будет всегда заряжена!", - написала Джамала.

За два часа публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Красотка 😍😍😍", "Какая вы красивая ❤️😍 Королева ВСЕГО...❤️", "В моих глазах она человек с большой буквы", "Очень Файна как обычно", "Хорошие слова 👏🔥❤️", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев

Как сообщала Politeka, Джамала решила вернуться на "Танці з зірками", украинцы требуют Тину Кароль

Также Politeka писала, что Джамала после "Танців з зірками" намекнула на свое возвращение в "Голос країни"