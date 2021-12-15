Популярная артистка Джамала бывает на многих важных съемках, а потом рассказывает о своих впечатлениях пользователям Сети в Инстаграм, передает Politeka.net.
В этот раз звезда побывала на публичном мероприятии, посвященному дорогому бренду Dior. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Звезда позировала в свитере, спустив его с плеча, и дополнила образ сияющими украшениями.
На кадрах артистка весло подвигалась под музыку возле елки.
"Мне кажется, важно в этом новогоднем марафоне – каналов, радиостанций, брендов, ивентов – желание поздравить вас/нас всех по-настоящему, насладиться на все 100%!
Главное правило: если отдаешь энергию, не забывай получать ее назад ❤️ И тогда батарея будет всегда заряжена!", - написала Джамала.
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За два часа публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Красотка 😍😍😍", "Какая вы красивая ❤️😍 Королева ВСЕГО...❤️", "В моих глазах она человек с большой буквы", "Очень Файна как обычно", "Хорошие слова 👏🔥❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев
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