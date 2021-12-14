Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, предстала в необычном образе и рассказала, что приготовила украинцам в честь праздника.

Джамала много уделяет времени творчеству, несмотря на то, что мама двоих сыновей, передает Politeka.net.

Певица любит создавать что-то новое и в этот раз приготовила для фанатов сюрприз. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм, подкрепив снимками в необычном образе.

На кадрах артистка предстала в блестящем костюме и с длинной косой, которая тащилась по полу.

"Новый год с тобой уже с 17 декабря и каждый день ❤️

Премьера первой моей авторской новогодней песни. Песни со 100% праздничным настроением, крутым битком, но без традиционных звоночков 👀

Готовьте яркие луки и самые смелые движения. Будем танцевать", - написала Джамала

За три часа публикация собрала более 2000 лайков.

"Коса - огонь 🔥", "Буду с вами танцевать ❤️ и жду этот сказочный релиз. Это будет очень уютно и атмосферно к новогодним праздникам ⭐🦌🎄", "Вспомнились танцы с Джа😍", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Джамала в этом году принимала участие в шоу "Танці з зірками", ее пару с Антоном Нестерко поддерживали до седьмого эфира.

Напомним, что Джамала решила вернуться на "Танці з зірками", украинцы требуют Тину Кароль

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