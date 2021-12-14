Джамала много уделяет времени творчеству, несмотря на то, что мама двоих сыновей, передает Politeka.net.
Певица любит создавать что-то новое и в этот раз приготовила для фанатов сюрприз. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм, подкрепив снимками в необычном образе.
На кадрах артистка предстала в блестящем костюме и с длинной косой, которая тащилась по полу.
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Готовьте яркие луки и самые смелые движения. Будем танцевать", - написала Джамала
За три часа публикация собрала более 2000 лайков.
"Коса - огонь 🔥", "Буду с вами танцевать ❤️ и жду этот сказочный релиз. Это будет очень уютно и атмосферно к новогодним праздникам ⭐🦌🎄", "Вспомнились танцы с Джа😍", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Джамала в этом году принимала участие в шоу "Танці з зірками", ее пару с Антоном Нестерко поддерживали до седьмого эфира.
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