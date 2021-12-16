Как передает Politeka.net, Григорий Чапкис известен как украинский танцор, хореограф, и судья популярного проекта "Танці з зірками". 13 июня стало известно о смерти 91-летнего хореографа. О трагедии сообщил его сын - Грэг. Как известно, 42-летний сын пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.

Так, на этот раз сын Григория Чапкиса опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Грэг Чапкис показал свою жену Эмбер и младшего сына Максима. На фото они прощаются с автомобилем, который пережил с ними многое и решили обрести новый.

"Сегодня мы прощаемся с нашей эскаладой. Это был хороший грузовик для нашей маленькой семьи, но пора двигаться дальше. Мы пропустим все поездки и хорошие времена, которые у нас были. Надеюсь, еще одной семье понравится эта комфортная поездка так же, как и нам, и она позаботится о ней", — рассказал Грэг Чапкис.

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