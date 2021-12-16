Как пишет Politeka.net, Арам Арзуманян является популярным украинским актером. Звезда участвовал в шоу "Танці з зірками", а также снялся в фильме "Скаженого весілля". Не забывает артист и об Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч фанатов. Но в этот раз видео с Арамом опубликовали в профиле "Зірковий шлях".

На нем Арзуманян был в одних шортиках, сидя на кресле. Мужчина показывал свою пышную растительность на всем теле. Рядом была дочка, которая появилась из-за кресла.

"Что-то на жизненном.

Актер Арам и его дочь желают вам хорошего настроения. Даже если сложно договориться с самим собой", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Красавчик", "Огонь", "Капец какой волосатый", "Страшное", "Зачем себя так показывать", "Боже, какой волосатый", "Днище полное", "Оденьтесь уже. Вы что,на карантине? Никуда не выходите? Снимите что-то в одежде и не дома", "Отписуюсь. Настоящее дно", "Уже все увидели вашу знаменитую лохматость, может теперь все таки оденетесь".

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