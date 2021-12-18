Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Павел Зибров, который выступал в шоу "Маска" в роли милого Поросенка, признался, что после первого эфира распсиховался и хотел покинуть проект. О тяжелом испытании на шоу исполнитель рассказал в интервью изданию Vesti.ua.

Так, по словам Павла, самым сложным было то, что в костюме Поросенка оказалось невыносимо душно. Дело в том, что наряд был создан из поролона и латекса, из-за этого внутри него была парилка. И после первого же выступления на сцене шоу Зибров порывался уйти, так как больше не хотел терпеть такую духоту внутри костюма.

"Вернулся в гримерку мокрым с головы до пят и начал психовать – думал даже, что заканчиваю участие в проекте", - признался артист.

Остаться на проекте Павла уговорила дочь Диана. Она успокаивала отца после мучений в жарком костюме. Как говорит сам Зибров, ему очень льстило то, что зрителям и детективам было сложно узнать.

Напомним, В шоу "Маска" рассекретили Порося, под костюмом прятался не Поплавский: "Кто же тогда в Тигре?".

Как сообщала Politeka, Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом".

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