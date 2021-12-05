Детективы решили, что там прячется Юрий Ткач или Дядя Жора

В седьмом выпуске нового сезона шоу "Маска", которое выходит на телеканале Украина, рассекретили, кто скрывался под образом милого и наивного Порося.

Как сообщает Politeka.net, рассекретить в новом эфире шоу-детектива "Маска" могли Котика, но зрители проголосовали за то, чтобы маску сняло Порося.

Оля Полякова предположила, что в образе Порося скрывается не певец, а телеведущий. Поддержал коллегу и DZIDZIO, который услышал в ответах участника голос юмориста Юрия Ткача.

Порося дало небольшую подсказку признавшись, что имеет троих детей. Отсюда детективы решили, что там прячется все-таки не Поплавский, как думали раньше, а шоумен Дядя Жора. Но как же они ошибались.

В результате, когда Порося сняло маску, под ней оказался не Поплавский, и не Дядя Жора, а народный артист Украины Павел Зибров.

В комментариях украинцы выражают удивление, многие не могли даже предположить, что в маске Порося прятался именно Зибров: "Я был уверен что это Юра Ткач, но круто!", "Неожиданно очень", "Кто же тогда в Тигре?".

Напомним, Дзидзьо удивил поведением с Поляковой на шоу "Маска", появилось видео.

Как сообщала Politeka, Тину Кароль, Дорофееву и Барских разглядели в загадочном участнике шоу "Маска".

Также Politeka писала, что DZIDZIO распсиховался из-за участника шоу "Маска", который позволил себе слишком много.