Красотка из "Женского квартала" Катя Никитина устроила жаркие танцы прямо на сцене, покрутившись на шесте, кадры уже в сети.

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса из "Женского квартала" Катя Никитина, которая еще со времен "Лиги Смеха" прославилась своей удивительной пластичностью, похоже, снова решила козырнуть возможностями гибкого тела. На странице "Квартал 95" опубликовали черно-белые снимки, на которых блондинка запечатлена на сцене во время горячих танцев.

Как видно, на сцену Катя вышла в довольно откровенном образе, а запечатлена во время исполнения нескромного танца у шеста. На ней только черный комплект белья, который подчеркнул стройную фигуру, и светлая свободная рубашка. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации говорится: "Таким "Женский квартал" вы еще не видели. И это только маленький спойлер. Можете вообразить, каким будет эфир! Включайте 1+1 в субботу в 22:15, не пожалеете". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото с Никитиной, засыпая актрису комплиментами.

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" испытала мышцы на прочность, вскарабкавшись на стену: "Почему так смешно".

Как сообщала Politeka, Блондинка из "Женского квартала" устроила эффектную тренировку в спортзале, записав все на камеру: "Врываемся в декабрь".

Также Politeka писала, что Блондинка из "Женского квартала" показала, как владеет своим телом на паркете: "Учим новую связочку".