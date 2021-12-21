Украинцы раскритиковали новые правила нацотбора на «Евровидение», которые будут действовать при выборе артиста для участия в конкурсе в следующем году.

Как пишет Politeka.net, на странице украинского «Евровидения» в Инстаграм разгорелась бурная дискуссия. Как известно, теперь организацией отбора участников на конкурс будет заниматься не «СТБ», а «Суспільне». Украинцам рассказали, как будет проходить этот процесс.

«В этом году состоится 1 прямой эфир, а именно финал конкурса. Участников будет около 10-ти. Традиционно отбор будет проходить в середине февраля. Формат не будет отличаться от предыдущих лет. Результаты будут зависеть от зрителей и жюри», - говорится в публикации.

Впрочем, многим не понравилось, что прямой эфир будет только один.

«Как это без полуфиналов? Раньше это было 3 недели праздника для меня... уже хочу обратно отбор от стб», «Верните СТБ», «Все понятно, нац отбор уже не будет таким как раньше… очень жаль….. зря СТБ перестал работать с проектом…», «Могу представить, кого они выберут», «Стыд! Национальный отбор должен быть на уровне прошлых лет», «Это фиаско! Мне не нравится. Если будет транса ток финала, то формат уже не такой!», - пишут люди.

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