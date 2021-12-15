Как передает Politeka.net, Нацотбор на "Евровидение-2022" уже стартовал. Как известно, в этом году победу одержала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.
Так, на фан-странице международного конкурса "Евровидение" рассказали, кто высказался о своём желании поучаствовать в Нацотборе. Стало известно, что первые, кто заявил про своё желание участвовать были: Wellboy, ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.
"Кого вы видите участником отборочного тура или представителем Украины на Евровидении-2022?", — спросили на аккаунте.
Поклонники конкурса оставили множество комментариев под фото: "А кто это?", "Никого из них даже не знаю и не слушаю", "Лучше бы, поехала группа The Hardkiss", "Кто они вообще такие?".
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Всем, кто хочет принять участие в Национальном отборе на "Евровидение-2022", нужно прислать свои заявки до 10 января.
"Желающие могут отправить свои заявки до 10 января (включительно), списки участников будут объявлены 24 января", — рассказывают на фан-странице.
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