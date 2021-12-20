Санта Димопулос - частая гостья различных светских мероприятий, где приятно удивляет образами, сообщает Politeka.net.
В новом Инстаграм-посте артистка опубликовала кадры, сделанные во время мероприятия Vogue и Moët & Chandon ❤️.
Санта Димопулос блистала в черном длинном платье, подчеркнувшем ее фигуру. Также на фото можно заметить певицу Веру Брежневу с блестящим головным убором.
"Волшебный рождественский вечер Vogue и Moët & Chandon ❤️", - подписала кадры победительница "Танців з зірками".
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Всего 10 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Красавица ❤️", "😍🔥🔥🔥🔥🔥😍", "Богиня Красоты", "Санта, вы как всегда 🔥😍😍 самая красивая из всех ❤️", "Счастливого Рождества 😍❤️💚🎄🌟🎅🏻", - написали пользователи Сети.
Примечательно, что 25 декабря католики встречают Рождество, осталось всего несколько дней до праздника.
Отметим, Санта Димопулос рассказала, что у нее есть комиссионный бутик, компания по витаминным капельницам, и недвижимость - из всего этого она получает доход.
Напомним, Санта Димопулос раскрыла источники своих заработков
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос улетела из Украины и показала, как отдыхают обеспеченные люди
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