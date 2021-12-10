Известная певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос поделилась в сети яркими карами со светского раута.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Санта Димопулос, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациям в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами со светской тусовки, на которую явилась в стильном элегантном образе.

Оказалось, что звезда побывала на презентации ювелирного бренда, куда пришла в роскошном черном платье бархатной текстуры. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру красотки. Свой образ Санта дополнила модными туфельками и небольшой черной сумочкой. Ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице аккуратный вечерний макияж.

В подпсии к публикации Димопулос написала: "Я давний поклонник ювелирного бренда. На открытии обновлённого бутика в Мандарин Плаза. Всем советую посетить потрясающую ретроспективную экспозицию архивных украшений".

Поклонники тут же принялись обсуждать снимки, засыпая звезду комплиментами в комментариях: "Красавица!", "Идеальная. Тебе очень идёт темперамент и эстетика Bulgari", "Что на пальце? Свели тату?", "Элегантно", "Красавица! Чудо-девушка!", "Шикарная", "Супер", "Невероятная красавица".

Напомним, У Димопулос разглядели "животик", певица отреагировала: "Скоро будет еще раз мамочкой".

Как сообщала Politeka, "Огонь": Димопулос преобразилась, показав необычный винтажный образ, оценила даже Кухар.

Также Politeka писала, что Димопулос разоткровенничалась о своих недостатках, показавшись в узком боди: "Спасибо за честность...".