Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. У звезды есть трое детей - Злата Митчелл, Валерия и Евдокия. Первую дочь Оля родила от британца по имени Нил. А вот Валерию и Евдокия появились от генерального деректора "Нового канала" Владимира Локотко, за которого вышла замуж. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Оля показала, как учит младшую дочь Евдокию убирать. Малышка каталась на роликах по огромному особняку и махала шваброй. Можно заметить интерьер телеведущей, а также новогоднюю красотку - елку.
"Бабушка Аля нашла подход к Евдокие. Уборка", - написала Оля Фреймут на кадрах.
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А на еще одном сторис звезда уже показывала своего кота. Он сидел и раскинул лапы, позируя у стены.
"Наш кот степан, но хлоя", - написано было на втором сторис.
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