Инна Белоконь, которая известна как "мама" Верки Сердючки, показала свою рыжую малышку и раскрыла её имя.

Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений. Также, Инна Белоконь участвовала в новом сезоне шоу "Маска", где пряталась за образом Баяна.

Так, на этот раз мама Верки Сердючки опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Инна Белоконь показала свою маленькую любимицу.

"Наша", — пишет Инна Белоконь.

В комментариях мама Верки Сердючки раскрыла имя своей любимицы, оказалось, что её зовут Галя.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под публикацией: "Милота", "Пушистый клубочек", "Солнышко наше рыжее".

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