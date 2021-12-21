Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений. Также, Инна Белоконь участвовала в новом сезоне шоу "Маска", где пряталась за образом Баяна.
Так, на этот раз мама Верки Сердючки опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Инна Белоконь показала свою маленькую любимицу.
"Наша", — пишет Инна Белоконь.
В комментариях мама Верки Сердючки раскрыла имя своей любимицы, оказалось, что её зовут Галя.
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Поклонники оставили множество приятных комментариев под публикацией: "Милота", "Пушистый клубочек", "Солнышко наше рыжее".
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