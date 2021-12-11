Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сорвал овации на церемонии вручения наград "Музична платформа", букеты собирали всей командой.

Так, 48-летний Данилко в образе Сердючки вместе со своей мамой (актрисой Инной Белоконь) засветился на концерте в Киеве, состоявшемся 8 декабря во Дворце "Украина". Данилко с командой получили заслуженную награду. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Спасибо ВАМ за любовь, а #музыкальнаяплатформа - за награду!", - говорится в подписи.

На кадрах, под крики толпы и аплодисменты, Сердючке дарили букеты. Верка аж растерялась от их количества и ей на помощь пришли коллеги.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают событие:

"Народная любовь!"; "Наша Звезда из Полтавы👏Гордимся!!!"; "как же я хочу на ее Концерт! когда же Вы приедете к нам!"; "Всенародный любимец!!!!! 🌹👍Красавчик"; "Мировая звезда 😍😍🔥"; "Андрей Михайлович, вы гений!❤️"; "Очень круто ❤️ Андрей Михайлович, Вы с мамой наша гордость🔥❤️"; "Басков может позавидовать 😂"; "Моей дочке 6 лет! И она обожает Вас, Андрей Михайлович! Смотрит шоу "Маска" только из-за Вас! ❤️ Спасибо огромное за это! Вы действительно гений!"; "Ай да Михалыч!".

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