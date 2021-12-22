Известная ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко с дочкой Екатериной появилась в компании своих коллег на премьере известного мультфильма.

Маричка Падалко показала, как провела время с младшей дочерью в компании ведущих Юрия Горбунова и Святослава Гринчука, передает Politeka.net.

Компания пришла на премьеру мультфильма "Пой 2", который рассказывает о друзьях, которых ждет новое музыкальное приключение.

"Я и насмеялась, и наплакалась, и собираюсь посмотреть снова уже всей семьей. Подходит для всех возрастов, много узнаваемых песен разных лет, классная озвучка главного героя by @gorbunovyuriy, и не имеет никакого значения, видели ли Вы первую часть анимации. Не верится, что от этой премьеры уже прошло пять лет!", - написала Маричка Падалко.

По словам телеведущей, в мультфильме ничего нет от нового года, но он идеально подходит по атмосфере.

"Видели первую часть? Для детей – это как пол жизни назад)", - добавила Маричка Падалко.

"Маричка, ты красивая, ты мне очень нравишься! 🍀🎄🥰😘😍😻👄🍓❤️🔥🌹💋🍓🇩🇪🇺🇦", "Я в шоке какая симпатичная девушка боже мой принцесса ты🔥", - написали пользователи Сети.

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