Маричка Падалко показала, как провела время с младшей дочерью в компании ведущих Юрия Горбунова и Святослава Гринчука, передает Politeka.net.
Компания пришла на премьеру мультфильма "Пой 2", который рассказывает о друзьях, которых ждет новое музыкальное приключение.
"Я и насмеялась, и наплакалась, и собираюсь посмотреть снова уже всей семьей. Подходит для всех возрастов, много узнаваемых песен разных лет, классная озвучка главного героя by @gorbunovyuriy, и не имеет никакого значения, видели ли Вы первую часть анимации. Не верится, что от этой премьеры уже прошло пять лет!", - написала Маричка Падалко.
По словам телеведущей, в мультфильме ничего нет от нового года, но он идеально подходит по атмосфере.
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"Видели первую часть? Для детей – это как пол жизни назад)", - добавила Маричка Падалко.
"Маричка, ты красивая, ты мне очень нравишься! 🍀🎄🥰😘😍😻👄🍓❤️🔥🌹💋🍓🇩🇪🇺🇦", "Я в шоке какая симпатичная девушка боже мой принцесса ты🔥", - написали пользователи Сети.
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