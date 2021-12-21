Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко рассказала о своем серьезном заболевании с кабинета, где берут анализы, в том числе на антитела коронавируса.

Маричка Падалко вместе с коллегой Лидией Таран решили сдать анализы на антитела к коронавирусу, передает Politeka.net. Об этом телеведущая рассказала в своем Инстаграм.

По словам звезды, она переболела ковидом в прошлом году, а позже вакцинировалась Короноваком, после чего надеялась - антитела взлетят в сотни раз.

Новые анализы в лаборатории показали, что ее результаты теста оказались намного ниже Лидии Таран.

"Я ей проиграла «всухую» со счетом 0:20. Мой показатель только в пять раз выше минимальной отметки, по которой вообще фиксируют перенесенный ковид", - призналась Маричка Падалко.

Телеведущая отмечает, что ее ситуация с низкими антителами связана с аутоиммунным заболеванием (АИТ). Иммунолог объяснила - у всех с таким диагнозом уже нарушен иммунитет, поэтому они принадлежат к группам риска.

"Поэтому планирую быть очень домашней на праздники и избегать больших скоплений", - написала телеведущая.

Пользователи Сети поделились в комментариях своими ситуациями.

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