Елена Кравец выглядит великолепно в свои 44 года, пишет Politeka.net. Звезда тщательно следит за внешностью.
В частности, прийти в форму после второй беременности артистке помог спорт, а точнее – пилатес, а также стрейчинг.
Примечательно, что звезда всю жизнь занимается спортом и попробовала разные его виды.
Кроме того, Елена Кравец - сторонник здорового питания, но без фанатизма. Из напитков она любит зеленый и травяной чай.
Звезда старается следить за весом и предпочитает в качестве десерта натуральные сладости без сахара. Поэтому звезда может похвастаться идеальной внешностью.
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В новом сторис Елена Кравец показала себя практически без макияжа, сверкнув стильной укладкой.
Красотка взяла в руку кисточку, и прикрыла ею камеру, а затем появилась уже с макияжем, озаряя улыбкой. На фоне играла веселая песня.
"Жду, когда выпустят такую кисть для вечно опаздывающих, как я) Чтобы так ррраз!, - и: "Дорогой, я готова, выходим", - написала Елена Кравец.
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