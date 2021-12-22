Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, похвасталась молодежным образом, демонстрируя кадры своего преображения в сторис Инстаграм.

Елена Кравец выглядит великолепно в свои 44 года, пишет Politeka.net. Звезда тщательно следит за внешностью.

В частности, прийти в форму после второй беременности артистке помог спорт, а точнее – пилатес, а также стрейчинг.

Примечательно, что звезда всю жизнь занимается спортом и попробовала разные его виды.

Кроме того, Елена Кравец - сторонник здорового питания, но без фанатизма. Из напитков она любит зеленый и травяной чай.

Звезда старается следить за весом и предпочитает в качестве десерта натуральные сладости без сахара. Поэтому звезда может похвастаться идеальной внешностью.

В новом сторис Елена Кравец показала себя практически без макияжа, сверкнув стильной укладкой.

Красотка взяла в руку кисточку, и прикрыла ею камеру, а затем появилась уже с макияжем, озаряя улыбкой. На фоне играла веселая песня.

"Жду, когда выпустят такую кисть для вечно опаздывающих, как я) Чтобы так ррраз!, - и: "Дорогой, я готова, выходим", - написала Елена Кравец.

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