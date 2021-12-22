44-летняя Кравец стала гостьей программы Маши Ефросининой. Речь зашла о семейной жизни Елены. В этом году артистка с мужем, бизнесменом Сергеем Кравцом, отметили 19-ю годовщину свадьбы. При этом вместе они чуть больше, с 1997-го, то есть уже 24 года. За это время у пары родилось трое детей: старшей дочери Маше уже 18 лет, а вот младшим, двойняшкам Ване и Кате всего пять.

Кравец поделилась мнением, что настоящие долгие браки, безусловно, заключаются на небесах. За 24 года отношений с мужем у них только раз случилась серьезная размолвка. Елена тогда была более радикальна, чем ее благоверный, и даже готовилась к разводу, но, к счастью, обошлось.

По словам Кравец, они с супругом зашли в тупиковый период жизни после рождения двойни. Звезда "Квартал 95" заявила, что они были не готовы, так как на то время испытывали какие-то личностные кризисы, которые просто наложились друг на друга и дали толчок к ссорам.

"И когда случилась двойня, это была ворвавшаяся какая-то лавина в нашу жизнь, и это перевернуло весь наш жизненный уклад. Один ребенок – это один. А два – это не два, а как-то больше. И что-то нас унесло. Выбилась почва из-под ног. Мы стали мамой и папой", – рассказала Кравец.

Заслуги того, что их отношения все-таки выровнялись, актриса полностью приписывает мужу. А также призналась, что они были вынуждены тогда обратиться за помощью к психологу.

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