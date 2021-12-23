Как сообщает Politeka.net, 30-летняя Даша Петрожицкая впечатляет своими достижениями за последние пару лет. После премьеры «Папика» она стала невероятно востребованной артисткой. Даша успела принять участие в «Голосе страны», «Танцах со звездами» и шоу пародий «Липсинк батл». Также артистку приглашают сниматься в новые проекты и зовут играть в театральных постановках.
У себя в Инстаграм актриса опубликовала фото со съемок в новом проекте. На фото она была без макияжа. Выглядела Петрожицкая очень серьезной. Поклонники оставили в комментариях звезде массу приятных слов. Многие отметили, что не узнали ее.
«Я вас не узнала», «Крутые и классные», «Самая лучшая», «Даша, тебя не узнать», «Какие красивые», «Вы супер дамы», «Милашки сладенькие», «Ничего себе», «Что за роль?», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Петрожицкая засветилась в компании известного актера: «О, Масик и Лизка».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая впечатлила видом с синими волосами: «Если татухи настоящие…».
Также Politeka писала, что Петрожицкая не сдержалась на пробах в новый проект.