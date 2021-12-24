Как сообщает Politeka.net, известная немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась в Instagram теплыми очаровательными кадрами с праздничной фотосессии с маленькими дочками. Своих малышек Мерьем собрала у наряженной сияющей елки и устроила веселую съемку.
На новых фотографиях заботливая мамочка двух красоток появилась в серых штанах и светлой кофте, декорированной под костюм Санты. Дочки тоже в похожих косточках. На голове у Мерьем и ее девочек забавные ободки с милыми бантиками. Надо сказать, что снимки выглядят просто потрясающе и передают праздничную атмосферу.
В подписи к публикации Узерли оставила эмодзи в виде сердечек и елочек. А поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая девочек комплиментами и теплыми словами: "Мелкая точная копия Хюррем", "Как дочка похожа на маму", "Какая красивая", "Красавицы. Старшая дочка копия мама", "Люблю вас", "Прекрасные", "Сладкие такие", "Волшебство", "Счастливого Рождества", "Вы такие красивые", "Какая красота".
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Напомним, Узерли из "Великолепного века" поразила красотой в платье с разрезом: "Какая же ты...".
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" удивила провокационной позой в платье с разрезом: "Богиня".
Также Politeka писала, что Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли устроила яркую фотосессию в необычном месте: "Шикарная".