Как сообщает Politeka.net, известная немецко-турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась в Instagram теплыми очаровательными кадрами с праздничной фотосессии с маленькими дочками. Своих малышек Мерьем собрала у наряженной сияющей елки и устроила веселую съемку.

На новых фотографиях заботливая мамочка двух красоток появилась в серых штанах и светлой кофте, декорированной под костюм Санты. Дочки тоже в похожих косточках. На голове у Мерьем и ее девочек забавные ободки с милыми бантиками. Надо сказать, что снимки выглядят просто потрясающе и передают праздничную атмосферу.

В подписи к публикации Узерли оставила эмодзи в виде сердечек и елочек. А поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая девочек комплиментами и теплыми словами: "Мелкая точная копия Хюррем", "Как дочка похожа на маму", "Какая красивая", "Красавицы. Старшая дочка копия мама", "Люблю вас", "Прекрасные", "Сладкие такие", "Волшебство", "Счастливого Рождества", "Вы такие красивые", "Какая красота".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" поразила красотой в платье с разрезом: "Какая же ты...".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" удивила провокационной позой в платье с разрезом: "Богиня".

Также Politeka писала, что Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли устроила яркую фотосессию в необычном месте: "Шикарная".