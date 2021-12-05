Популярная турецкая актриса немецкого происхождения и модель Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", поразила видом в шикарном платье.
Как передает Politeka.net, актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки.
Так, на этот раз актриса опубликовала новую серию фотографий. Как известно, сейчас она находится в Лондоне. На кадрах Мерьем Узерли посетила мероприятие. Она вышла на публику в шикарном платье с разрезом до бедра, который засветил её прекрасную фигуру.
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Поклонники актрисы оставили ей множество комментариев под фото: "Красавица", "Шикарная", "Красивый наряд", "Какая же ты красивая, Мерьем", "Моя Хюррем", "Ты восхитительная", "Самая любимая, самая веселая".
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