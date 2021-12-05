Популярная турецкая актриса немецкого происхождения и модель Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", поразила видом в шикарном платье.

Как передает Politeka.net, актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки.

Так, на этот раз актриса опубликовала новую серию фотографий. Как известно, сейчас она находится в Лондоне. На кадрах Мерьем Узерли посетила мероприятие. Она вышла на публику в шикарном платье с разрезом до бедра, который засветил её прекрасную фигуру.

Поклонники актрисы оставили ей множество комментариев под фото: "Красавица", "Шикарная", "Красивый наряд", "Какая же ты красивая, Мерьем", "Моя Хюррем", "Ты восхитительная", "Самая любимая, самая веселая".

Ранее сообщалось, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой, покрутившись в платье с вырезом: "Не плохо для Хюррем"

Также, Узерли из "Великолепного века" в белом костюме устроила фотосессию на диване: "Такая красивая цыпочка"

Politeka рассказывала, Узерли из "Великолепного века" засветила обручальное кольцо с огромным бриллиантом: "Не теряйте надежды, девочки"