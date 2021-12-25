Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая переехала в США, где работает и строит личную жизнь, похвасталась красивой фигурой и поделилась праздничным настроением.

Лилия Подкопаева, которая прославила Украину на весь мир, сейчас работает в США, передает Politeka.net. За границей звезда снова и вышла замуж. Избранником Лилии стал бизнесмен Игорь Дубинский, который родом из Киева, но уже много лет проживающий в Атланте.

Спортсменка помогает юным гимнастам за границей.

На новом фото в Инстаграм звезда позировала в черном, подчеркнув идеальную фигуру.

"С Рождеством Христовым, дорогие друзья! ✨", - написала Лилия Подкопаева, поделившись праздничным настроением.

За 11 часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"С Рождеством Лилечка!!!😍💖🥳", "😍😍😍😍😍 красавица", "❤️❤️❤️Наша золотая Лилия 🌟🌟🌟😘😘😘", "Вы такая красивая, хрупкая, но всегда в черном? Есть же другие цвета радости в жизни, уверена, что вам И в остальных цветах будет бомбически , порадуйте нас 😀", "Пусть дух Рождества наполнит вашу жизнь и жизнь членов вашей семьи надеждой, позитивом и радостью. С Рождеством".

Напомним, Лилия Подкопаева похвасталась мужем из Америки и получила поздравления от Ани Лорак

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