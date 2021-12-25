Лилия Подкопаева, которая прославила Украину на весь мир, сейчас работает в США, передает Politeka.net. За границей звезда снова и вышла замуж. Избранником Лилии стал бизнесмен Игорь Дубинский, который родом из Киева, но уже много лет проживающий в Атланте.
Спортсменка помогает юным гимнастам за границей.
На новом фото в Инстаграм звезда позировала в черном, подчеркнув идеальную фигуру.
"С Рождеством Христовым, дорогие друзья! ✨", - написала Лилия Подкопаева, поделившись праздничным настроением.
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За 11 часов публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:
"С Рождеством Лилечка!!!😍💖🥳", "😍😍😍😍😍 красавица", "❤️❤️❤️Наша золотая Лилия 🌟🌟🌟😘😘😘", "Вы такая красивая, хрупкая, но всегда в черном? Есть же другие цвета радости в жизни, уверена, что вам И в остальных цветах будет бомбически , порадуйте нас 😀", "Пусть дух Рождества наполнит вашу жизнь и жизнь членов вашей семьи надеждой, позитивом и радостью. С Рождеством".
Напомним, Лилия Подкопаева похвасталась мужем из Америки и получила поздравления от Ани Лорак
Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева вся в розовом покорила стилем на фоне неземного пейзажа
Также Politeka писала, что Лилия Подкопаева умилила снимком со своей двухлетней дочкой