Как передает Politeka.net, 43-летняя Лилия Подкопаева, которая сейчас живет и работает в США, засветилась в Майями. Женщина позировала в ярком костюме, покорив своей естественной красотой. Особое внимание привлек невероятный пейзаж.
Несмотря на возраст и недавнюю беременность Подкопаева держит себя в отменной форме. Ее фигурке могут позавидовать многие, а ее стилем и красотой восхищаются миллионы.
«В погоне за лучшим, порой не замечаем то хорошее, что у нас есть», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.
«Красивая», «Звездочка», «Какая вы красотка, супер», «Не могу на вас насмотреться», «Костюм просто бомба», «Какая вы яркая», «Вид завораживает», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Лилия Подкопаева является одной из победительниц проекта «Танцы со звездами».
Напомним, что Лилия Подкопаева в одеяле вместо платья впечатлила естественным видом: "Яркая кошечка".
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