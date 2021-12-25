Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала очень популярной благодаря проекту "Сваты". После длительного перерыва было объявлено о выходе последнего, седьмого сезона проекта. Снялась в сериале и Анна, которая играет роль Жени Ковалевой. Кошмал решила в Инстаграм показать еще несколько фото со съемок культового проекта.
На новых фото Анна показалась в нежном платье с розой. Актриса позировала, стоя на газоне. А на втором фото Кошмал уже была среди других актеров "Сватов", включая Ферора Добронравова. Как понятно по геолокации, проходили съемки в Усадьбе Агинского.
"Еще немного приятных воспоминаний", - написала Анна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Какая красота!!!!", "Тоже уже хочу посмотреть!", "Посмотрел вышедшие серии 7 сезона. Очень понравился. Аня, спасибо вам за ваше творчество. Замечательная актриса", "Необычная серия была".
Напомним, возвращение "Сватов" на 1+1 с постаревшей Валюхой и Добронравовым вызвало разочарование
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