Как передает Politeka.net, сериал "Сваты" после 6-го сезона ушел на долгую паузу. Недавно стало известно, что любимый сериал украинцев вернется на телеэкраны с новым 7-ым сезоном, где будет 9 серий.

Так, на этот раз на странице телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре - Анна Кошмар держит в руках плакат со "Сватами". Как известно, 20 декабря состоялась премьера сериала, который очень ждали украинцы.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где разочарованы новым сезоном: "Мне вообще не понравилось начало 7 сезона. Ждала с нетерпением", "Как это можно смотреть? Полная ерунда", "Простите но такой бред сценаристы написали, ужас", "Скучновато", "Да...не те сваты... Начало не радует, совсем и шутки не те😢😢просто на любимых актёров смотрю и все...", "Очень постарели актёры все, что могу сказать не понравились сваты 7, 1 и 2 серия, это не то что мы ждали, мы ждали старых добрый сватов".

Ранее сообщалось, "Сваты"-7, режиссер сериала обратился к зрителям с печальным известием: "К сожалению..."

Также, звезда "Сватов" Кошмал разоткровенничалась о премьере нового сезона: "Вы себе даже не представляете..."

Politeka рассказывала, Татьяну Кравченко из "Сватов" после радикального омоложения спутали с Распутиной: "Верните нам нашу Валюху"