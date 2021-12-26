Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбел, которая продолжает впечатлять подтянутой фигурой и ярким внешним видом, любит вспоминать о прошлом и делиться памятными кадрами.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл в 51 год редко появляется на показе в роли модели, однако каждый ее выход на подиум становится запоминающимся и эффектным, поскольку она звезда с мировым именем. Сейчас Наоми предпочитает вспоминать в социальных сетях о прошлом.

В этот раз она обратилась к молодой модели, пожелав ей всего самого лучшего: «С днем рождения! Ничего себе, где прошло время, будто ты, как вчера стояла тут, шла на экзамен в 16, а здесь тебе 22 года .. что я могу сказать? Женщина, которой ты становишься, знает, что многие смотрят на тебя. Это мы все понимаем, пусть твои 22 раскроют тебя по-новому!» - пишет модель.

Поклонники были сражены:

Подтвержденный

«С Днем Рождения @adutakech ❤; Красивые от души слова @naomi & @adutakech с днем ​​рождения, дорогая 😘; Королевы ❤️; Отношения, которые у вас есть, действительно прекрасны для свидетелей; Как же хороша, прекрасная Наоми; Приятно; спасибо, что поделились своим сердцем и красотой с миром 💕; Оба лучшие Happy B-Day🎈».

Ранее Наоми побывала на Международном кинофестивале "Красное море" в Саудовской Аравии. О чем она сообщила в своем Инстаграм, подкрепив фотографиями.

Наоми Кэмпбелл была в нежнейшем платье с летящей юбкой, расшитым самоцветами корсетом и прозрачной накидкой. Звезда дополнила образ браслетом, кольцами и кулоном.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в белом платье засветилась на светском мероприятии с продюсером

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