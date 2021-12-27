Популярный украинский певец Дмитрий Каднай, который был одним из фаворитов шоу "Танці з зірками" и соперничал с Лидой Ли устроил с ней фееричное выступление перед Осадчей.

Как передает Politeka.net, Lida Lee(Лидия Скорубская) и Дмитрий Каднай выступили на сцене вместе и произвели впечатление на аудиторию, поскольку не постеснялись применить все свои таланты. Для этого они много тренировались, чтобы показать целые танцевальные связки.

На светском вечере премьер Дмитрий Каднай устроил довольно яркое шоу с Осадчей, о чем рассказал у себя в Инстаграм и сопроводил пост многими кадрами.

«Уже сегодня премьера "Monster" в гостях с Катей Осадчей. Готовы встретиться с нашим "Monster" вживую на " Вечорі прем'єр" ? 😈» - сказано в подписи под кадрами, на которых Каднай блистал в одних штанах с бахромой.

«У нас уже терпение разрывается; Дима❤; Готовi🔥😍🔥; Ждём !!!! Будет минтересно🔥; Нормально … лучше бы Даша Астафьева , Кристина Коц-Готлиб или Юлия Сахневич 😏» - пишут в сети.

Ранее Лидия опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Lida Lee позирует вместе с Дмитрием Каднаем. Она рассказала, что вместе с певцом подготовила сюрприз. Стоит отметить, что артистка была конкуренткой Дмитрия Кадная на проекте "Танці з зірками".

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