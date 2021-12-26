Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая вышла замуж за американского бизнесмена и перебралась жить в США, час радует поклонником яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети милое фото, на котором сверкнула естественной красотой.

На новой черно-белой фотографии Лилия запечатлена крупным планом, она демонстрирует свою естественную красоту. Не видно, что на ней надето, волосы слегка растрепаны, а на лице нет макияжа, только очаровательная загадочная улыбка.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "Все что случается с нами, принадлежит нам. Photo by @alina.rost. #moment #itsmylife #winter #2021". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото украинской красотки, засыпая ее лайками, комплиментами и эмодзи. Одна из пользовательниц мило написала: "Удивительная".

Напомним, Лилия Подкопаева в красном тренче пофасонила посреди мегаполиса: "Если не сейчас, то когда?".

Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева похвасталась мужем из Америки и получила поздравления от Ани Лорак: романтические фото.

Также Politeka писала, что Подкопаева довела украинцев до слез снимком с новорожденной дочерью: "помещается в ладонях".