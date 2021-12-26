Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз ведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александр Педан показал семейное фото со своей женой и сыном - Марком. Ведущий рассказал, что ему исполнилось 5 лет и рассказал про опыт, который они получили при подготовке к празднику.

"МАРИКУ 5 ЛЕТ🥳

Этот первый юбилей малыша - самый большой праздник для родителей, важнее всех своих. Мы готовились, волновались, как праздновать. Кстати, придется дважды.

Очень рады, что у Марика есть много своих друзей - детей. Потому делаем один детский день рождения. А также есть наши друзья - взрослые, кумовья в частности. Следовательно, придется праздновать второй раз.

Интересный опыт, когда через друзей Марика познакомились с их родителями и стали дружить семьями. Теперь много общаемся и поддерживаем классные отношения.

Кстати, нашли новый лайфхак, который может пригодиться при подготовке к детскому дню рождения. Сын сам выбирал подарки, которые хотел бы получить на праздник. Единственное, что мы объяснили определенную ценовую категорию, чтобы это не было дорого для гостей. И вместе эти подарки выбирали за последние 3 недели. Было круто, потому что такие дети любят. И он учился выбирать между чем-то, понимать, что это дорого, и его нельзя заказать. С другой стороны, нас все родители поблагодарили, потому что им легче было покупать подарки и не надо ломать себе голову.

Марику в этот день желаю, чтобы у него все получалось. Он самый крутой для нас! Любим безгранично!

Сын, с Днем рождения🤟", — пожелал Александр Педан.

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