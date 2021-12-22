Известные блогеры, телеведущие и певицы решили показать в сети, как выглядит их роскошные дома, не удержались от эффектных селфи Каменских, Никитюк, Квиткова и многие другие звезды.

Популярные артисты, исполнители и певцы готовятся к новогодним выступлениям, так как уже через десять дней все торжественно будут отмечать наступление Нового года. Причем звезды наконец-то украсили свои роскошные дома и показали убранства.

«До Нового года осталось десять дней! Смотрите подборку атмосферных кадров от украинских звезд» - сказано в подписи под фото.

Отметим, по словам Каменских, она вообще с Потапом украшает елку дома впервые, ведь обычно они украшали дом снаружи, где они и так растут. А Даша Квиткова устраивает семейный праздник с Добрыниным не так, как в прошлом году, ведь в этот раз они встретят Новый год с сыном Львом.

Леся Никитюк решила устроить дома целую выставку декоративных гномов и даже разместила украшения на отдельном столе.

Мы также писали, что блогеры и телеведущие уже подготовились к наступлению Нового года, поэтому активно показывают в сети свои убранные к праздникам елки, а не только дома. Недавно в Инстаграм решили оценить: у кого лучше елка и как выглядят артисты в семейном кругу.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина оказалась на шее звездного мужа, неожиданное фото

Как сообщала Politeka, Непричесанная Каменских в домашнем наряде и без косметики озадачила обращением: "Нервы не в порядке".

Также Politeka писала, что Дорофееву, Потапа и Позитива не пожалели в "Лиге Смеха": "Как вас жизнь потягала"