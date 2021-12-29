Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес удивила повседневным образом на высоких каблуках, однако, оценили не все.

Как передает Politeka.net, 52-летняя Дженнифер Лопес является известной американской актрисой и певицей. Также она дважды была номинирована на кинопремию "Золотой глобус".

Так, на этот раз на фан-странице певицы в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадрах показали повседневный образ Дженнифер Лопез. На певице свитер с высоким горлом бежевого цвета, рваные синие джинсы и туфли на высоком каблуке в цвет свитера.

"Любовь это кэжуал", — пишут на фан-аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где не оценили образ певицы: "Очень грубо", "Всё, кроме обуви", "Дженнифер, что-то ты такая оборванная, на тебя напали или что за черт", "Без каблуков она не выглядит сексуальной, потому что она слишком низкая, с короткими ногами, поэтому она не может выйти на улицу без каблуков".

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