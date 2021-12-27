Дженнифер Лопес после возобновления отношений с Беном Аффлеком начала появляться с ним на мероприятиях и сразу же обратила внимание на то, насколько хорошо они смотрятся вместе.

Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, заявившая о серьезных отношениях с Беном Аффлеком, уже не раз появлялась с ним на публике и получала множество комплиментов своему внешнему виду. Одним из лучших выходов в свет для пары стало появление на красной дорожке во время кинофестиваля.

На показе фильмов, где проходила и презентация ленты с Аффлеком, пара блистала в элегантных нарядах, а платье Лопес с вырезом на бюсте с декорированной лентой с камнями получило много положительных откликов.

Причем отношения пары продолжают обсуждать до сих пор.

«Спасибо за самую счастливую ночь в моей жизни 🥺🤍; Мисс вселенная - J lo😍; Я молюсь, чтобы Мэтт Дэймон поддержал своего Бадди Бена в этом раунде с Дженнифер; Беннифер - лучшее, что было в 2021 году; С Рождеством; Бен и Дженнифер Совершенно потрясающая пара!; «Прекрасные фотографии Бена и Джен в надежде, что у них чудесное Рождество»; 👏🔥будьте счастливы) люблю вас❤️😍; Я люблю эту пару ...».

Напомним, Лопес много лет крутила роман с известным спортсменом и даже объявила о помолвке. Однако, та не закончилась свадьбой – пара рассталась и даже не стала называть причины.

Причем через пару недель после этого стало известно, что Лопес не сидела без дела. Артистка возобновила свои отношения с Беном Аффлеком, с которым двадцать лет назад была помолвлена и даже отменила свадьбу за пару дней до нее.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

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