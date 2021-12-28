Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая вернулась домой после съемок в романтической комедии на праздники, впечатлила новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Лопес в последнее время стала показывать разные моменты из жизни, так как находится на долгожданном отдыхе вместе с детьми дома. Сейчас она решила показать целую подбоку кадров, отснятых за время ее работы над фильмом.

На новых кадрах можно заметить, как проходили съемки комедии, где Лопес сыграла главную роль. Для этого ей не пришлось отказываться от музыки, вместе с Малумой она также исполнила несколько композиций специально в рамках сюжета фильма. В ролике видно, что у Лопес есть много разных сторон характера и она привыкла к камерам даже когда просто ходит по площадке.

«Какая благородная; даже в халате будет изящна; ааа я так горжусь тобой !!! ily принцесса ♥ ️✨; И почему еще не замужем?; Не могу дождаться, пока выйдет фильм ❤️; Моя королева; Я люблю тебя ❤️; Замечательно; Люблю тебя ❤; Ты такая красивая ❤️; такая красивая детка; Я так сильно тебя люблю!!! 🫂❤️‍🩹; Богиня» - пишут в сети.

Исполнительница всегда старается доказать, что выглядит довольно хорошо в каждом из выбранных ею костюмов или платьев. Недавно на интервью Дженнифер появилась в черном платье минимальной длинны с рюшами и вырезами на талии и зоне декольте. Причем исполнительница намеренно выбрала наряд такого формата.

Дело в том, что 52-летняя Лопес по-прежнему желает доказать, что выглядит не хуже других и она в хорошей форме, над которой работает довольно много и сразу с двумя тренерами.

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