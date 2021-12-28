Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, вместе с семьей встретила Рождество - стало известно, что она вместе с мужем подарила детям.

Герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям, несмотря на свой статус, стараются быть поближе к народу, передает Politeka.net. Супруги чаще всего выбирают наряды недорогих брендов, также, как и вещи.

В этом году принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трехлетний Луи встретили Рождество в своем поместье Анмер-холл. На праздник семья пригласила членов семьи Кейт. В этом, как и в прошлом году, из-за пандемии не удалось отметить Рождество с королевой Елизаветой, ей компанию составил принц Чарльз с женой Камиллой и семья ее младшего сына принца Эдварда.

Издания Us Weekly сообщает, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон проснулись в пять утра, чтобы проверить подарки под елкой. Хотя супруги стараются не баловать детей, в этот праздник они делают исключение.

В этом году Джордж и Луи получили походный набор с палаткой, рацией и фонариком и шведскую стенку соответственно. А Шарлотте подарили детскую видеокамеру.

Также детям подарили книги и настольные игры.

Принц Уильям подарил любимой красивый браслет.

Кейт Миддлтон приготовила индейку, сосиски в тесте, жареный картофель и другое, а вместе детьми сделала десерт.

Стол также украсила герцогиня.

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