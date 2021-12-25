Кейт Миддлтон довольно талантливая личность, передает Politeka.net.
У жены принца Уильяма много увлечений. В частности, герцогиня Кембриджская хорошо фотографирует, рисует, освоилась в уходе за садом, занимается спортом, а также умеет играть на различных инструментах.
Один из своих талантов Кейт Миддлтон продемонстрировала канун Рождества на британском телеканале ITV, приняв участие в концерте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Жена наследника престола сначала выступила с речью, помогла украсить елку, а затем аккомпанировала на рояле певцу Тому Уокеру, который спел "For Those Who Can't Be Here".
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Видео на Ютуб быстро собрало более 700 тысяч просмотров и много комментариев.
"Это невероятно! Потрясающе! Герцогиня Кембриджская прекрасна!", "Какое удовольствие видеть и слышать, как Кейт аккомпанирует такой красивой песне", "Каждый раз, когда я вижу Кейт, я думаю: «Я не могу больше ею восхищаться»! и каждый раз… она доказывает, что я не права! 💖💖💖 Она просто совершенство", - написали пользователи Сети.
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Также, в сети показали, как выглядела Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней Кембриджской
Politeka рассказывала, принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез, герцогиня задумалась о разрыве