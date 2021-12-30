Маленькая девочка благодаря своим копиям нарядов быстро стала популярной и уже добралась до лучших образов леди Гаги, Дженнифер Лопес и других знаменитостей с мировыми именами.

Как передает Politeka.net, в сети нередко обсуждают оригинальные копии нарядов маленькой девочки Стефани. Пока ее сверстницы мечтают о платьях принцесс, юная модница продолжает перевоплощаться в знаменитостей.

В Инстаграм снова появилась серия нарядов, которые стали копиями звездных образов. Свое восхождение к славе Стефани Чаглар начала еще в трехлетнем возрасте, а теперь даже стала знаменитой.

Благодаря усердиям мамы Али – 31-летней женщины, которая даже начала использовать фрукты, цветы и овощи, чтобы создавать удивительные 'платья' для своей дочери. Однажды Аля наткнулась на фотографию певицы Рианны в голубом платье и решила повторить модный образ, собственными руками скроив подобное платье из подручных материалов.

Подборка новых образов вызвала споры в сети, особенно копии нарядов Лопес, леди Гаги и Беллы Хадид:

«Для вашего повседневного стиля, вдохновения, развлечений; Так мило !!; Amei esse primeiro look, tbm quero❤; А не рано ли!!!! 🔥; Она потрясающая !! Но как-то слишком; Так красиво, но слишком рано; Но почему, зачем вы это делаете😂😂; Слишком мило для слов; Будущий дизайнер 🔥🔥; будущая богиня подиума; Новый тренд на одевание младенцев; Это именно то, что мы заказываем и что получаем. Прикрепите его💯; Как мило ей это нравится !!! 😊».

Ранее на фан-странице певицы в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадрах показали повседневный образ Дженнифер Лопес. На певице свитер с высоким горлом бежевого цвета, рваные синие джинсы и туфли на высоком каблуке в цвет свитера.

"Любовь это кэжуал", — пишут на фан-аккаунте.

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