Как передает Politeka.net, в сети нередко обсуждают оригинальные копии нарядов маленькой девочки Стефани. Пока ее сверстницы мечтают о платьях принцесс, юная модница продолжает перевоплощаться в знаменитостей.
В Инстаграм снова появилась серия нарядов, которые стали копиями звездных образов. Свое восхождение к славе Стефани Чаглар начала еще в трехлетнем возрасте, а теперь даже стала знаменитой.
Благодаря усердиям мамы Али – 31-летней женщины, которая даже начала использовать фрукты, цветы и овощи, чтобы создавать удивительные 'платья' для своей дочери. Однажды Аля наткнулась на фотографию певицы Рианны в голубом платье и решила повторить модный образ, собственными руками скроив подобное платье из подручных материалов.
Подборка новых образов вызвала споры в сети, особенно копии нарядов Лопес, леди Гаги и Беллы Хадид:
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина засняли с коляской: "Папочка самый крутой"
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
"Икона не помогла": трагически оборвалась жизнь 14-летнего украинца на дороге под Киевом
«Для вашего повседневного стиля, вдохновения, развлечений; Так мило !!; Amei esse primeiro look, tbm quero❤; А не рано ли!!!! 🔥; Она потрясающая !! Но как-то слишком; Так красиво, но слишком рано; Но почему, зачем вы это делаете😂😂; Слишком мило для слов; Будущий дизайнер 🔥🔥; будущая богиня подиума; Новый тренд на одевание младенцев; Это именно то, что мы заказываем и что получаем. Прикрепите его💯; Как мило ей это нравится !!! 😊».
Ранее на фан-странице певицы в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадрах показали повседневный образ Дженнифер Лопес. На певице свитер с высоким горлом бежевого цвета, рваные синие джинсы и туфли на высоком каблуке в цвет свитера.
"Любовь это кэжуал", — пишут на фан-аккаунте.
Ранее сообщалось, 52-летняя Дженнифер Лопес втиснулась в маленькое платье и соблазнила видом на красной дорожке: "Лучшее, что было в 2021"
Также, роскошная Дженнифер Лопес устроила горячие танцы на шесте и очаровала видом: "опытная стриптизерша"
Politeka рассказывала, Дженнифер Лопес заткнула за пояс молоденьких моделей неожиданным видео: "Без лифчика просто огонь!"