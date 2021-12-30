Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала о своем самом большом гонораре за большой проект и поделилась, на что его потратила.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик в ютуб-шоу "Зе Интервьюер" рассказала, какой самый большой гонорар получала и на что никогда не потратит деньги.

Так, по словам Лилии у нее был большой проект, за который она получила немалую сумму – 50 тысяч долларов. За этим деньги телезвезда, немного доложив, купила роскошный автомобиль.

Ведущий Анатолий Анатолич задал вопрос: "Лиля, а скажи нам, наибольший гонорар, который ты получала в своей жизни. За один проект, за одну работу. Вот такую сумму, что, когда получила, такая "Вау, ничего себе".

"50 тысяч долларов. Это был большой такой проект. Купила машину, добавила немного", - рассказала Ребрик с улыбкой на лице.

Также она призналась, на что никогда не потратила бы деньги: "На шубу не потрачу деньги. Ну знаешь, как раньше, в мои юные годы, все собирали на шубу. Даже конвертик был подписан: "На шубу!". Реально такое было. Ну это когда модно было говорить, что надо собирать на что-то, то девушки собирали на шубу".

Лилия Ребрик также добавила, что сейчас она копит деньги на "дом мечты".

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