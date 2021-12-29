Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая прославилась своими откровенными фотосъемками, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети на удивление скромные кадры и рассказала о своем визите во Львов.

На новых фотографиях Даша запечатлена в отельном номере любимой гостиницы. Перед камерой она появилась в широких светлых брюках и темной клетчатой рубашке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Как всегда, Львов дарит самые лучшие воспоминания. Спасибо за такую теплую и незабываемую встречу. Уже такая привычная забота и профессионализм не дает даже появиться мнению, что возможно остановитесь где-нибудь в другом месте. Я буду ждать! Па па". Поклонники тут же принялись комментировать фото Даши: "Красивая", "Очень мило", "Какая красива", "Да, Львов оставил о себе воспоминания", "Умница", "Красотка".

Напомним, Суды разрушили отношения Даши Астафьевой с женихом, свадьбы не будет: "Это очень сложно...".

Как сообщала Politeka, Астафьеву в приспущенном платье сравнили с Моникой Беллуччи: "Она ваша копия".

Также Politeka писала, что Астафьева в костюме с крупной сеточкой показала, чем завлекает на сцене: кадры.