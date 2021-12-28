Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева в программе "Світське життя" впервые рассказала о расставании с возлюбленным Артемом Кимом.

Пара начала отношения в 2016 году, а спустя еще год Артем сделал возлюбленной предложение, однако, из-за проблем, свадьбу пришлось отложить. А теперь стало известно, что Даша с женихом рассталась. Не последнюю роль в разладе сыграли многочисленные судебные тяжбы, в которых участвовал Ким. Дело в том, что мужчину обвиняют в хищении государственных средств в размере 27 миллионов гривен.

По словам Астафьевой, эти отношения стали для нее поучительной историей, и это единственный случай, когда после расставания она с бывшим возлюбленным остались друзьями.

Даша также отметила, что суды еще не закончены, однако, они с Артемом больше не могут быть вместе, так как эти отношения исчерпали себя.

"Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", – поделилась артистка.

Напомним, Астафьева в корсете присела под открытым небом, удивив кадром с гусями: "Высшая лига соблазна".

Как сообщала Politeka, Астафьева раскованно покрутила формами на улице, едва прикрыв формы халатом: "В точку!".

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