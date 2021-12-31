Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является популярной украинской певицей. У звезды есть сын Глеб от мужа-модели Андрея Оверчука. Молодому человеку уже сейчас 22 года. Также Билык была официальном браке с Асланом Ахмадовым, с которым, как заявила в апреле 2021 года, решила развестись. Известно, что Аслан является российским продюсером, фотографом и художником. У пары остался совместный сын Табриз Ахмадов, который родился от суррогатной матери. Сейчас мальчику шесть лет. На новых сторис Билык решила показать малыша, поделившись с фанатами милыми кадрами в сторис Инстаграм.
На кадрах мальчик с длинной стрижкой был в полосатой футболке. Играла музыка, а мальчик чем-то был занят, пока его снимала Ирина. В конце сторис ребенок посмотрел в камеру, показав свою внешность.
После этого Ирина продемонстрировала игрушку на елке со своим изображением.
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