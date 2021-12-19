Известная украинская певица Ирина Билык показала своего маленького сына Табриза и какие подарки он получил от Святого Николая.

Как пишет Politeka.net, видео появилось на странице Ирины Билык в Instagram, в воскресенье, 19 декабря.

51-летняя исполнительница имеет многотысячную армию поклонников, поэтому часто делится с ними новыми кадрами из личной и творческой жизни. В микроблоге за ней наблюдает более 360 тысяч человек.

В день Святого Николая Ирина Билык решила показать, какие подарки получил ее сын Табриз в честь праздника, а также решила похвастаться талантами малыша.

Судя по видео, к мальчику в гости пришли люди в костюмах Деда Мороза и пирата и подарили конструктор.

Взамен маленький Табриз рассказал им короткий стишок.

За кадром был также слышен голос самой Ирины Билык, которая снимала происходящее на видео. Певица рассказала, что ее сын был послушным ребенком, он заслужил подарок.

Фолловеры одарили певицу комплиментами.

"Мальчик чудо", "Какой хороший малыш", - пишут в сети.

Напомним, Билык похвасталась своим новым достижением, поклонники оценили: "Реальный прорыв!".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык помогла молодым певицам Тринчер и Jerry Heil, подробности: "Мне не жаль".

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