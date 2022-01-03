Эмма Уотсон завоевала популярность после съемок в фильмах о Гарри Поттере, сообщает Politeka.net. На момент выхода первой картины девушке было всего 11 лет. Уже прошло более 20 лет, но с тех пор об актрисе все равно помнят, как о Гермионе Грейнджер.
Примечательно, что в недавнем интервью красотка призналась - она думала отказаться от роли, когда шла работа над пятым фильмом, но сумела побороть страх.
Звезда сейчас продолжает съемки в разных проектах, а в своем Инстаграм разместила кадр с загадочной подписью.
"2022. Танцы над собственной картиной ♥", - написала Эмма Уотсон, позирующая в красном платье.
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Публикация собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.
"Эмма, я люблю тебя", "Я люблю волшебное воссоединение Гарри Поттера", "Красивая. Ты такая классная, дарю тебе всю любовь и поддержку", - написали пользователи Сети.
Отметим, 1 января на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера спецвыпуска "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс", в котором актеры и создатели фильмов поделились воспоминаниями.
Напомним, спецвыпуск "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс"
Как сообщала Politeka, опубликована первая фотография «Назад в Хогвартс»
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