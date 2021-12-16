Всеми любимые волшебники воссоединятся, чтобы рассказать о своих приключениях 20-летней давности. Публика в предвкушении.

Так, премьера спецвыпуска "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс" состоится 1 января. Стриминговый сервис HBO Max решил снять проект по франшизе «Гарри Поттер» и приурочить его к 20-летию выхода первого фильма - «Гарри Поттер и философский камень».

Создатели проекта собрали вместе актеров и авторов фильмов франшизы, которые поделятся воспоминаниями о создании картин. В Сети уже появился тизер-трейлер, в котором мельком показали Мэттью Льюиса (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейна (Хагрид) и Марка Уильямса (Артур Уизли).

Следом на страничке HBO Max в Инстаграм опубликовали постер, на котором в праздничных декорациях главного зала Хогвартса предстали остальные герои, включая легендарную троицу: Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф), Рона Уизли (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон).

Пользователи предвкушают встречу со своими любимыми персонажами и обсуждают, как сильно актеры изменились за два десятилетия:

"так приятно видеть эти знакомые лица 😍😍" - милый дом Хогвартс"

"я плачу 😭"

"Все наше детство ❤️⚡️"

"Прошло 20 лет😳?!"

"❤️❤️❤️ Джинни такая красивая 😮"

Напомним, опубликована первая фотография «Назад в Хогвартс». Гарри, Рон и Гермиона возвращаются в Гриффиндор

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