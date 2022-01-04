Украинский певец, экс-судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, вместе с женой и детьми побывали в настоящей сказке, которую немного омрачил один факт.

Дима Монатик любит проводить время с семьей, пишет Politeka.net. Уже около 10 лет артист строит отношения с продюсером Ириной, пара воспитывает двоих сыновей Платона и Данила.

Артист признался в одном из интервью - семья для него самое главное в жизни, поэтому неудивительно, что все свободное время он хочет проводить с ней.

В новом Инстаграм-посте Дима Монатик показал, где в этот раз оказался с женой и сыновьями. Семья отправилась в настоящую сказку - в Диснейленд. Однако настроение немного омрачил неприятный факт - очереди.

"Disneyland done✅ #keepJoMo

П.с. Вчера я стал свидетелем самых длинных очередей… в мире… на все", - написал Дима Монатик.

За час публикация собрала более 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ну какие же вы сказочные 😍😍😍😍", "😍красивая семья!🔥🙌", "❤️😍 а мы свидетелями самой милой фотографии", "Такое классное движение головой🤣😉, молодежное движение❤️🔥", "Какие вы😍😍😍😍", "Спер семейный лук", "Прикольно одетые! Видно - семья!😍😍🔥🔥", - написали пользователи Сети.

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