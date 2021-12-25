Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина обнародовала видео, сделанное во время корпоративного мероприятия Димы Монатика.
На кадрах восторженная публика выражает свою любовь к артисту, люди скандируют «Молодец» и требуют исполнить песню на бис.
«Дай Бог таких корпоративных мероприятий как можно больше! Любовь зрителей к Артисту», - написала Ирина Демичева.
Пользователи сети в восторге от увиденного, в комментариях пишут, как обожают Дмитрия Монатика.
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«Он лучший»,
« Как же Диму обожает зритель! Всегда в восторге",
"Мурашит каждый раз как в первый раз",
"Любимый артист",
"Заслуженно", - пишут в сети.
Напомним, что Монатик позабавил публику внезапным решением во время концерта: "Вы народный любимец".
А еще Politeka писала, что жена Монатика удивила сходством мужа и сыновей, фото: «Меньший так вообще…».
Также Politeka сообщала, что Монатик не сдержался, высказавшись об известной украинке: "Невероятная, неповторимая...".