Жена популярного певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала, как ее супруга встречают зрители.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина обнародовала видео, сделанное во время корпоративного мероприятия Димы Монатика.

На кадрах восторженная публика выражает свою любовь к артисту, люди скандируют «Молодец» и требуют исполнить песню на бис.

«Дай Бог таких корпоративных мероприятий как можно больше! Любовь зрителей к Артисту», - написала Ирина Демичева.

Пользователи сети в восторге от увиденного, в комментариях пишут, как обожают Дмитрия Монатика.

«Он лучший»,

« Как же Диму обожает зритель! Всегда в восторге",

"Мурашит каждый раз как в первый раз",

"Любимый артист",

"Заслуженно", - пишут в сети.

Напомним, что Монатик позабавил публику внезапным решением во время концерта: "Вы народный любимец".

А еще Politeka писала, что жена Монатика удивила сходством мужа и сыновей, фото: «Меньший так вообще…».

Также Politeka сообщала, что Монатик не сдержался, высказавшись об известной украинке: "Невероятная, неповторимая...".