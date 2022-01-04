Как сообщает Politeka.net, известный украинский кулинар из "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился в своем Instagram милым фото с путешествия в Грецию и рассказал, как там проводит время.

На снимке Евгений запечатлен в удивительной локации у водопада. На прогулку он вышел в светлых джинсах, клетчатой рубашке и темной безрукавке. Кулинар развел руки в стороны, как будто представляя этот красивый водопад и природу вокруг.

В подписи к фотографии Клопотенко рассказал о своих приключениях: "Сейчас я в регионе, который не очень похож на привычную для нас Грецию. Город Салоники – совершенно новый и уникальный опыт. Сала там нет, я проверил. Обошел город за день, еду всю съел за день. Теперь исследую окружающую прочность. Пока нашел водопад. Продолжение следует".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко удивил рассуждениями, лежа на полу: "Это, черт возьми, украинское...".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко сделал признание, почему до сих пор не женат и что на личном фронте: "Дети будут".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что думает об украинском языке: "Это уместно...".