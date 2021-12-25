Евгений Клопотенко в этом году занимался популяризацией украинской кухни, пишет Politeka.net. Именно с приготовлением блюд связаны самые эмоциональные воспоминания этого года.
Об этом шеф-повар рассказал в своем Инстаграм.
"Подавляющее количество моих самых эмоциональных воспоминаний 2021 года связано с украинской едой. Потому что, когда я находил новые ценные вкусы и понимал, что это родное, то во мне происходил взрыв. Это, черт возьми, украинское, и оно достойно славы – такие вот у меня были мысли", - написал победитель "Мастер Шеф".
По словам Евгения Клопотенко, он часто пользуется духовкой, даже борщ там настаивает вместе с веточками. Как отметил повар, духовка - это важный инструмент на кухне.
Пост ресторатор подкрепил фото, на котором ел пирог лежа на полу кухни.
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"С Рождеством Христовым, друг мой! 🎄🎄🎄", "Приятного аппетита 😍👏👏 С праздниками!!!!", - написали пользователи Сети.
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